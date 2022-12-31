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В Україні масштабна повітряна тривога, є загроза ударів: всі подробиці

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні сьогодні, 31 грудня. Українців попереджають про загрозу ракетних ударів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

13:53. У Житомирській області працює протиповітряна оборона, повідомляє глава ОВА Віталій Бунечко.

13:50. Очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій повідомив, що у повітряному просторі України орієнтовно 20 ракет. Можливі повторні пуски.

Про повторні запуски "калібрів" з Каспійського моря також заявив голови Житомирської області.

13:47. У Києві та області працює ППО. Про це повідомляє Київська ОВА та Київська міська військова адміністрація.

13:36. У Кривому Розі почалися відключення світла через загрозу з боку Росії. Зокрема, знеструмлені деякі насосні станції, тому комунальники будуть розвозити воду.

Адреси видачі води:

  • мкр. Всебратське-2 (Делві);
  • Військове містечко-35, буд. 6а (Пошта);
  • вул. Алмазна (АТБ);
  • пл. Визволення (Сільпо);
  • ринок на Змичці.

13:30. Очільник Житомирської області Віталій Бунечко попередив про загрозу ударів та заявив про ракети у регіоні.

13:18. Жителів Харківської та Київської областей також попередили про ракетну небезпеку та закликали знаходитися в укриттях.

13:05. ДСНС закликає українців не нехтувати сигналами тривоги, перебувати в укриттях та зберігати інформаційну тишу.

13:00. Очільник Миколаївської області Віталій Кім заявив про запуск першої ракети.

"Бачу першу, не помилився - а шкода", - зазначив він.

Також про ракетних ударів попередили влада Дніпропетровської, Полтавської, Одеської, Сумської та Черкаської областей.

При цьому в Одеській та Миколаївській областях запровадили екстрені відключення світла.

Масштабну повітряну тривогу в Україні оголосили після 12:35. Про загрозу ударів попередили у південних, східних, центральних та північних областях. Пізніше "почервонів" і захід України.

При цьому голова Миколаївської ОВА Віталій Кім попереджає про можливі запуски ракет.

"Доварюємо картоплю на олів'є. Окупанти вирішили нам таки спробувати зіпсувати день. Є пуски ракет", - написав він у Telegram.

Водночас мер міста Суми Олександр Лисенко зазначає, що у місті можливі відключення світла через загрозу ударів.

"Друзі, можлива ракетна небезпека і відключення електропостачання. Підготуйтеся, будь ласка", - зазначив він у соцмережах.

Нагадаємо, Росія під час останньої масованої атаки 29 грудня випустила по Україні 70 ракет, з яких 58 збили сили ППО.

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