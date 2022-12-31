В Украине масштабная воздушная тревога, есть угроза ударов: все подробности

13:18. Жителей Харьковской и Киевской областей также предупредили о ракетной опасности и призвали находиться в укрытиях.

13:05. ГСЧС призывает украинцев не пренебрегать сигналами тревоги, находиться в укрытиях и сохранять информационную тишину.

13:00. Глава Николаевской области Виталий Ким заявил о запуске первой ракеты.

"Вижу первую, не ошибся - а жаль", - отметил он.

Также о ракетных ударах предупредили власти Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Сумской и Черкасской областей.

При этом в Одесской и Николаевской областях ввели экстренные отключения света.

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 12:35. Об угрозе ударов предупредили в южных, восточных, центральных и северных областях. Позже "покраснел" и запад Украины.

При этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает о возможных запусках ракет.

"Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам все таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет", - написал он в Telegram.

В то же время мэр города Сумы Александр Лысенко отмечает, что в городе возможны отключения света из-за угрозы ударов.

"Друзья, возможна ракетная опасность и отключение электроснабжения. Подготовьтесь, пожалуйста", - отметил он в соцсетях.