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В Украине масштабная воздушная тревога, есть угроза ударов: все подробности

Фото: в Украине масштабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Масштабная воздушная тревога была объявлена в Украине сегодня, 31 декабря. Украинцев предупреждают об угрозе ракетных ударов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

13:18. Жителей Харьковской и Киевской областей также предупредили о ракетной опасности и призвали находиться в укрытиях.

13:05. ГСЧС призывает украинцев не пренебрегать сигналами тревоги, находиться в укрытиях и сохранять информационную тишину.

13:00. Глава Николаевской области Виталий Ким заявил о запуске первой ракеты.

"Вижу первую, не ошибся - а жаль", - отметил он.

Также о ракетных ударах предупредили власти Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Сумской и Черкасской областей.

При этом в Одесской и Николаевской областях ввели экстренные отключения света.

Масштабная воздушная тревога в Украине была объявлена после 12:35. Об угрозе ударов предупредили в южных, восточных, центральных и северных областях. Позже "покраснел" и запад Украины.

При этом глава Николаевской ОВА Виталий Ким предупреждает о возможных запусках ракет.

"Довариваем картошку на оливье. Оккупанты решили нам все таки попытаться испортить день. Есть пуски ракет", - написал он в Telegram.

В то же время мэр города Сумы Александр Лысенко отмечает, что в городе возможны отключения света из-за угрозы ударов.

"Друзья, возможна ракетная опасность и отключение электроснабжения. Подготовьтесь, пожалуйста", - отметил он в соцсетях.

Напомним, Россия во время последней массированной атаки 29 декабря выпустила по Украине 70 ракет, из которых 58 сбили силы ПВО.

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