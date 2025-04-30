В Україні масштабна повітряна тривога: в чому причина

По всій території України цієї ночі, 30 квітня, була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана зі злетом у Росії МіГ-31К, який може завдати ударів із використанням аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ .

Військові попередили, що було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області РФ.

Зазначимо, що даний літак є носієм ракет типу "Кинджал". У зв'язку з цим в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

Військові адміністрації в різних областях країни закликають мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Комбінована повітряна атака

Крім того, додамо, що триває ворожа дронова атака. Як поінформували у Повітряних силах, кілька груп ударних БПЛА противника зі сходу рухаються у бік Харківської області, курсом на захід.

Між тим в моніторингових групах пишуть, що на території Росії злетіли два літаки МіГ-31К.

Також Повітряні сили ЗСУ інформують про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

Військові попереджають про загрозу авіаударів для прифронтових областей. Були зафіксовані пуски керованих авіабомб на територію Сумської та Донецької областей.

"Нова група "Шахедів" зі сходу - на Харківщину!" - додали військові пізніше.

Пізніше моніторингові канали опублікували дані про те, що у повітрі вже три російські Міг-31К.

Повітряна атака напередодні ввечері

Нагадаємо також, вчора ввечері у Харкові пролунала серія вибухів на тлі дронової атаки. Через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, підприємства, а також дві лікарні. Загалом під ворожим ударом були цівільні об'єкти у чотирьох районах міста.

За словами начальника управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартака Борисенка, для атаки ворог застосовував БПЛА "Гєрань-2".

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у місті серед постраждалих є 5-річна дівчинка, 16-річний хлопець та 24-річна вагітна жінка Він також повідомив, що загалом кількість постраждалих через дронову атаку зросла до 38 осіб, і що були госпіталізовані 4 людини.

У ДСНС показали відео і фото наслідків дронової атаки на Харків, в результаті якої були сильні пожежі у кількох районах міста, та фіксувалися руйнування.

Також повідомлялося, що ввечері 29 квітня під масовану дронову атаку потрапило місто Дніпро. Там в результаті ворожих ударів загинула людина, також постраждала одна особа, були пошкоджені будинки.