ua en ru
Ср, 30 квітня News Daily Styler Travel
Війна в Україні Зеленський заяви Мирні переговори Дональд Трамп
News Новини України Війна в Україні Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Travel
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новини спорту Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Контакти Команда Про компанію Редакційна політика

В Україні масштабна повітряна тривога: в чому причина

Середа 30 квітня 2025 03:32
UA EN RU
В Україні масштабна повітряна тривога: в чому причина Фото: в Україні оголошена масгтабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

По всій території України цієї ночі, 30 квітня, була оголошена повітряна тривога. Вона пов'язана зі злетом у Росії МіГ-31К, який може завдати ударів із використанням аеробалістичних ракет "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.

Військові попередили, що було зафіксовано зліт винищувача МіГ-31К з аеродрому Саваслейка у Нижньогородській області РФ.

Зазначимо, що даний літак є носієм ракет типу "Кинджал". У зв'язку з цим в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу.

В Україні масштабна повітряна тривога: в чому причина

Військові адміністрації в різних областях країни закликають мешканців перебувати в укриттях до відбою тривоги.

Комбінована повітряна атака

Крім того, додамо, що триває ворожа дронова атака. Як поінформували у Повітряних силах, кілька груп ударних БПЛА противника зі сходу рухаються у бік Харківської області, курсом на захід.

Між тим в моніторингових групах пишуть, що на території Росії злетіли два літаки МіГ-31К.

Також Повітряні сили ЗСУ інформують про активність ворожої тактичної авіації на північно-східному та південно-східному напрямках.

Військові попереджають про загрозу авіаударів для прифронтових областей. Були зафіксовані пуски керованих авіабомб на територію Сумської та Донецької областей.

"Нова група "Шахедів" зі сходу - на Харківщину!" - додали військові пізніше.

Пізніше моніторингові канали опублікували дані про те, що у повітрі вже три російські Міг-31К.

Повітряна атака напередодні ввечері

Нагадаємо також, вчора ввечері у Харкові пролунала серія вибухів на тлі дронової атаки. Через обстріл були пошкоджені багатоповерхівки, приватні будинки, автівки, підприємства, а також дві лікарні. Загалом під ворожим ударом були цівільні об'єкти у чотирьох районах міста.

За словами начальника управління протидії злочинам вчиненим в умовах збройного конфлікту Спартака Борисенка, для атаки ворог застосовував БПЛА "Гєрань-2".

Глава Харківської ОВА Олег Синєгубов розповів, що у місті серед постраждалих є 5-річна дівчинка, 16-річний хлопець та 24-річна вагітна жінка Він також повідомив, що загалом кількість постраждалих через дронову атаку зросла до 38 осіб, і що були госпіталізовані 4 людини.

У ДСНС показали відео і фото наслідків дронової атаки на Харків, в результаті якої були сильні пожежі у кількох районах міста, та фіксувалися руйнування.

Також повідомлялося, що ввечері 29 квітня під масовану дронову атаку потрапило місто Дніпро. Там в результаті ворожих ударів загинула людина, також постраждала одна особа, були пошкоджені будинки.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Повітряна тривога Ракетна атака
NEWS
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
Кабмін встановив виплати до Дня Незалежності: хто отримає до 3,1 тисяч гривень
DAILY
100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу
Роман Кот, Мілан Лєліч 100 днів хаосу. Як Трамп змінює правила гри для Америки та світу