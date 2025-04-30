ua en ru
Ср, 30 апреля News Daily Styler Travel
Война в Украине Зеленский заявления Мирные переговоры Дональд Трамп
News Новости Украины Война в Украине Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Travel
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Контакты Команда О компании Редакционная политика

В Украине масштабная воздушная тревога: в чем причина

Среда 30 апреля 2025 03:32
UA EN RU
В Украине масштабная воздушная тревога: в чем причина Фото: в Украине объявлена массгтабная воздушная тревога (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

По всей территории Украины этой ночью, 30 апреля, была объявлена воздушная тревога. Она связана со взлетом в России МиГ-31К, который может нанести удары с использованием аэробаллистических ракет "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

Военные предупредили, что был зафиксирован взлет истребителя МиГ-31К с аэродрома Саваслейка в Нижегородской области РФ.

Отметим, что данный самолет является носителем ракет типа "Кинжал". В связи с этим в Украине объявили масштабную воздушную тревогу.

В Украине масштабная воздушная тревога: в чем причина

Военные администрации в различных областях страны призывают жителей находиться в укрытиях до отбоя тревоги.

Кроме того, добавим, что продолжается вражеская дроновая атака. Как проинформировали в Воздушных силах, несколько групп ударных БПЛА противника с востока движутся в сторону Харьковской области, курсом на запад.

Новость дополняется...

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Воздушная тревога Ракетная атака
NEWS
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен
Кабмин установил выплаты ко Дню Независимости: кто получит до 3,1 тысяч гривен
DAILY
100 дней хаоса. Как Трамп меняет правила игры для Америки и мира
Роман Кот, Милан Лелич 100 дней хаоса. Как Трамп меняет правила игры для Америки и мира