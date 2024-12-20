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В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу балістики

Київ, П'ятниця 20 грудня 2024 12:21
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В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу балістики Фото: в Україні масштабна повітряна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні у п'ятницю, 20 грудня. Військові попередили про загрозу балістики.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

Спочатку повітряну тривогу оголосили в Києві. Це сталося о 12:12. Після цього поступово "почервоніли" всі області України.

Повітряні сили ЗСУ попереджують про загрозу застосування балістичного озброєння по всій території України.

Карта повітряних тривог станом на 12:17

В Україні масштабна повітряна тривога через загрозу балістики

Обстріл України 20 грудня

Цієї ночі російська армія випустила по Україні 65 ударних дронів та безпілотників-імітаторів. Також окупанти завдали удару балістичною ракетою "Іскандер-М" та керованою авіаційною ракетою Х-59/69.

Сили ППО знищили 40 дронів, ще 20 безпілотників локаційно втрачені. Протиповітряна оборона працювала в Курській, Полтавській, Сумській, Київській, Чернігівській, Черкаській, Дніпропетровській та Запорізькій областях.

Також зранку 20 грудня росіяни випустили по Києву п'ять балістичних ракет. Всі ракети вдалося збити, але у п'яти районах впали уламки.

Найбільше пошкоджень у Голосіївському районі Києва. Там пошкоджені бізнес-центр, автомобілі, будинки, костьол та тепломагістраль. Внаслідок атаки загинула людина та 12 отримали поранення. Більше про наслідки атаки - у матеріалі РБК-Україна.

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