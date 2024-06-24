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В Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К

Фото: в Україні масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К (колаж РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

В Україні ввечері 24 червня, оголошена масштабна повітряна тривога. У Росії злетів винищувач МіГ-31К.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мапу повітряних тривог та Повітряні сили ЗСУ у Telegram.

"Вся Україна - ракетна небезпека! Зафіксовано зліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка (Нижньогородська область)", - повідомили  у Повітряних силах.

Мапа повітряних тривог станом на 20:23

Обстріл України 24 червня

Вранці 24 червня окупанти атакували Одесу крилатими ракетами "Іскандер-К". Внаслідок атаки є постраждалі, а також зафіксовані пошкодження цивільної інфраструктури.

Детальніше про наслідки ранкової атаки ворога на Одесу - у матеріалі РБК-Україна.

Також російські терористи сьогодні вдарили по Покровську Донецької області ракетами "Іскандер-М". Внаслідок обстрілу загинули п'ятеро людей, понад 40 отримали поранення.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

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Війна в УкраїніПовітряна тривога