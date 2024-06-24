В Украине масштабная воздушная тревога из-за взлета МиГ-31К

Обстрел Украины 24 июня

Утром 24 июня оккупанты атаковали Одессу крылатыми ракетами "Искандер-К". В результате атаки есть пострадавшие, а также зафиксированы повреждения гражданской инфраструктуры.

Подробнее о последствиях утренней атаки врага на Одессу - в материале РБК-Украина.

Также российские террористы сегодня ударили по Покровску Донецкой области ракетами "Искандер-М". В результате обстрела погибли пять человек, более 40 получили ранения.

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