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Нічна атака ракетами: українські захисники збили 4 керовані ракети росіян

П'ятниця 21 червня 2024 08:10
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Нічна атака ракетами: українські захисники збили 4 керовані ракети росіян Фото: російський літак у повітрі (Getty Images)
Автор: Едуард Ткач

У ніч на 21 червня Росія вкотре атакувала Україну з літаків тактичної авіації. Станом на 7:00 українські військові знищили всі 4 керовані авіаційні ракети Х-59 і Х-69.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook командування Повітряних сил ЗСУ.

"У ніч на 21 червня 2024 року окупанти завдали удару з літаків тактичної авіації керованими авіаційними ракетами Х-59/Х-69.
Усі ракети було збито протиповітряною обороною у Кіровоградській та Херсонській областях", - йдеться в повідомленні.

Нічна атака ракетами: українські захисники збили 4 керовані ракети росіян

Нагадаємо, згідно звіту американського Інституту вивчення війни, Збройні сили України відбивають території біля Вовчанська.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що станом на ранок 21 червня, Росія тримає у Чорному й Азовському морях 9 кораблів. Чотири серед них є носіями ракет типу "Калібр".

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