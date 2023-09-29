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В Україні масштабна повітряна тривога через російський Міг-31К

П'ятниця 29 вересня 2023 18:48
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В Україні масштабна повітряна тривога через російський Міг-31К Фото: в Україні масштабна тривога (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу через зліт винищувача Міг-31К в Росії. Цей винищувач здатний переносити ракету "Кинджал".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили України.

Наразі повітряна тривога оголошена в усіх областях України.

В Україні масштабна повітряна тривога через російський Міг-31К

Чому тривога по всій Україні

Російські винищувачі Міг-31К здатні переносити та запускати гіперзвукові ракети "Кинджал". Ця ракета здатна досягти об'єктів у всіх областях України, тому становить підвищену загрозу. Крім того, збити ракету "Кинджал" може лише зенітний ракетний комплекс Patriot.

Висока загроза ракетних ударів

Сьогодні вранці Сили оборони півдня попереджали про надзвичайно високу загрозу ракетних ударів. Росія вивела на бойове чергування три ракетоносії: малий ракетний корабель типу "Буян-М" та два фрегати "Адмірал Макаров" та "Адмірал Ессен". Сумарний залп "Калібрів" може сягати 24 ракет.

"Рівень ракетної загрози надзвичайно високий! Не панікуємо, але на сигнали повітряної тривоги оперативно реагуємо", - зазначали в Силах оборони півдня.

Нагадаємо, вночі росіяни ударили ракетами по Миколаєву.

А в Сумській області сьогодні вночі військові "приземлили" ворожий безпілотник.

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