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В Украине масштабная воздушная тревога из-за российского Миг-31К

Пятница 29 сентября 2023 18:48
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В Украине масштабная воздушная тревога из-за российского Миг-31К Фото: в Украине масштабная тревога (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу из-за взлета истребителя Миг-31К в России. Этот истребитель способен переносить ракету "Кинжал".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Украины.

Сейчас воздушная тревога объявлена во всех областях Украины.

В Украине масштабная воздушная тревога из-за российского Миг-31К

Почему тревога по всей Украине

Российские истребители Миг-31К способны переносить и запускать гиперзвуковые ракеты "Кинжал". Эта ракета способна достичь объектов во всех областях Украины, поэтому представляет повышенную угрозу. Кроме того, сбить ракету "Кинжал" может только зенитный ракетный комплекс Patriot.

Высокая угроза ракетных ударов

Сегодня утром Силы обороны юга предупреждали о высокой угрозе ракетных ударов. Россия вывела на боевое дежурство три ракетоносителя: малый ракетный корабль типа "Буян-М" и два фрегата "Адмирал Макаров" и "Адмирал Эссен". Суммарный залп "Калибров" может достигать 24 ракет.

"Уровень ракетной угрозы очень высок! Не паникуем, но на сигналы воздушной тревоги оперативно реагируем", - отмечали в Силах обороны юга.

Напомним, ночью россияне ударили ракетами по Николаеву.

А в Сумской области сегодня ночью военные "приземлили" вражеский беспилотник.

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Воздушные силы Украины воздушная тревога
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