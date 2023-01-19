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В Україні масштабна повітряна тривога. У Білорусі фіксують зліт авіації

Фото: масштабну повітряну тривогу оголосили в Україні 19 січня (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

В Україні сьогодні, 19 січня, оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі фіксують зліт ворожої авіації.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.

10:30. Очільник Львівської ОВА Максим Козицький попередив про загрозу ракетної атаки і закликав перебувати в укриттях.

"Є загроза ракетного удару. Негайно перейдіть в укриття чи приміщення, де діє правило "двох стін"", - зазначив він.

Повітряну тривогу оголосили в усіх областях України після 10:15.

Фото: карта повітряних тривог станом на 10:20 (скриншот alerts.in.ua)

Водночас моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт російського винищувача МіГ-31К, який є носієм ракет "Кинджал" (номер RF-92445). Також у небо підняли літак далекого радіолокаційного виявлення та управління А-50У з номером RF-50608.

Крім того, у Міноборони Білорусі заявили про продовження спільних з Росією авіаційних навчань. Зокрема, повідомляють про тренувальні польоти винищувачів та літаків-розвідників.

"З аеродрому Мачулищі літаком ДРЛО А-50 виконуються завдання щодо ведення повітряної розвідки, а також управління екіпажами багатоцільових винищувачів", - йдеться у повідомленні.

Варто зазначити, раніше речник Повітряних сил Юрій Ігнат попередив, що Україні можуть почастішати повітряні тривоги через навчання Білорусі та Росії.

Нагадаємо, військові попереджали, що під час минулої атаки РФ використала не всі підготовлені ракети, тому не виключають наступних ударів.

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