В Україні масштабна повітряна тривога. У Білорусі підняли винищувачі

В Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Тим часом у Білорусі підняли у небо російські винищувачі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на карту повітряних тривог.
Масштабну повітряну тривогу оголосили у всіх областях України близько 11:24.
Фото: карта повітряних тривог в Україні (скриншот alerts.in.ua)
Моніторингова група "Беларускі Гаюн" зафіксувала зліт відразу двох винищувачів на аеродромі Барановичі у Білорусі. Також у небо підняли два російських МіГ-31К, потенційні носії гіперзвукових ракет "Кинджал", та Іл-76 А-50У "Сергей Атаянц".
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О 12:12 з аеродрому Барановичі злетів ще один ворожий винищувач.
Нагадаємо, вчора росіяни завдали чергової масованої атаки по території України. Росіяни ракетами обстріляли енергетичну інфраструктуру України.
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