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В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси подняли истребители

Фото: в Украине объявили масштабную воздушную тревогу 17 декабря (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталья Юрченко

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Тем временем в Беларуси подняли в небо российские истребители.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.

Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины около 11:24.

Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот alerts.in.ua)

Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" зафиксировала взлет сразу двух истребителей на аэродроме Барановичи в Беларуси. Также в небо подняли два российских МиГ-31К, потенциальные носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", и Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц".

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В 12:12 с аэродрома Барановичи взлетел еще один вражеский истребитель.

Напомним, вчера россияне нанесли очередную массированную атаку по территории Украины. Российские ракеты обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины.

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