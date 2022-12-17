В Украине масштабная воздушная тревога. В Беларуси подняли истребители

В Украине объявили масштабную воздушную тревогу. Тем временем в Беларуси подняли в небо российские истребители.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на карту воздушных тревог.
Масштабная воздушная тревога была объявлена во всех областях Украины около 11:24.
Фото: карта воздушных тревог в Украине (скриншот alerts.in.ua)
Мониторинговая группа "Белорусский Гаюн" зафиксировала взлет сразу двух истребителей на аэродроме Барановичи в Беларуси. Также в небо подняли два российских МиГ-31К, потенциальные носители гиперзвуковых ракет "Кинжал", и Ил-76 А-50У "Сергей Атаянц".
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В 12:12 с аэродрома Барановичи взлетел еще один вражеский истребитель.
Напомним, вчера россияне нанесли очередную массированную атаку по территории Украины. Российские ракеты обстреляли энергетическую инфраструктуру Украины.
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