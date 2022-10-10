UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

В Україні масові перебої зі світлом: де виникли проблеми

Фото: в Україні спостерігаються проблеми зі світлом (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Сьогодні Україна зазнала масованої ракетної атаки з боку Росії. Ворог б'є по об'єктах енергетичної інфраструктури у різних містах, тому у деяких регіонах спостерігають перебої зі світлом.

Детальніше про проблеми та збої в роботі електромереж можна дізнатися в матеріалі РБК-Україна.

Київ

Першими про перебої зі світлом повідомили жителі Києва. Після ракетних атак жителі Лівого берега та Подільського району почали фіксувати проблеми не тільки з електрикою, але й з мобільним зв'язком та інтернетом.

Північ

У Житомирській області ворог завдав удару по енергетичній інфраструктурі. Частину споживачів вже переведено на резервні джерела живлення. Тому в регіоні можливі проблеми з електроенергією.

Зникло світло і на частині території Чернігівської області. Наразі причини перебоїв невідомі.

Захід

У Львові внаслідок обстрілів пошкоджені об’єкти критичної інфраструктури. Через відсутність електроенергії тимчасово призупинено роботу міських ТЕЦ. Частина міста без електроенергії, не працює третина світлофорів.

У Хмельницькому частково відсутнє електропостачання, не працює електротранспорт, призупинене водопостачання, не працюють світлофори.

Центр

У Полтавській області фіксують перебої з електро- та водопостачанням. Цю інформацію підтвердив керівник Полтавської ОВА Дмитро Лунін.

Схід

У Харкові російські окупанти вразили об'єкт енергетичної інфраструктури. Електропостачання відновлюють. У місті зупинили метро.

Більш детально про обстріли українських міст можна дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
ЕлектроенергіяВійна в УкраїніВійна Росії проти Україниракетный удар