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В Украине массовые перебои со светом: где возникли проблемы

Фото: в Украине наблюдаются проблемы со светом (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Сегодня Украина подверглась массированной ракетной атаке со стороны России. Враг бьет по объектам энергетической инфраструктуры в разных городах, поэтому в некоторых регионах наблюдаются перебои со светом.

Подробнее о проблемах и сбоях в работе электросетей можно узнать в материале РБК-Украина.

Киев

Первыми о перебоях со светом сообщили жители Киева. После ракетных атак жители Левого берега и Подольского района начали фиксировать проблемы не только с электричеством, но и с мобильной связью и интернетом.

Север

В Житомирской области враг нанес удар по энергетической инфраструктуре. Часть потребителей уже переведена на резервные источники питания. Поэтому в регионе возможны проблемы с электроэнергией.

Исчез свет и на части территории Черниговской области. Пока причины перебоев неизвестны.

Запад

Во Львове в результате обстрелов повреждены объекты критической инфраструктуры. Из-за отсутствия электроэнергии временно приостановлена работа городских ТЭЦ. Часть города без электроэнергии, не работает треть светофоров.

В Хмельницком частично отсутствует электроснабжение, не работает электротранспорт, приостановлено водоснабжение, не работают светофоры.

Центр

В Полтавской области фиксируют перебои с электро- и водоснабжением. Эту информацию подтвердил руководитель Полтавской ОВА Дмитрий Лунин.

Восток

В Харькове российские оккупанты поразили объект энергетической инфраструктуры. Электроснабжение восстанавливают. В городе остановили метро.

Более подробно об обстрелах украинских городов можно узнать в материале РБК-Украина.

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