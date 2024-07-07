В Украине мамам с детьми с инвалидностью помогут найти работу: что известно о проекте

В Украине запускают проект, который поможет мамам с детьми с инвалидностью найти работу. Курс называется "Mom, work!" и начнется 23 июля.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Соцпортал .

Сколько женщин с паллиативными детьми безработны

Мама ребенка с инвалидностью, глава ОО "Эпипросвита" и предпринимательница Ния Никель рассказывает, что в Украине 80% мам воспитывают детей с инвалидностью самостоятельно.

"Мужчины почему-то считают, что могут просто идти. Это конечно сильно изменилось с начала войны, поскольку мужчины начали вспоминать о своих детях с инвалидностью для отсрочек, но это другая история", - отмечает она.

Ния также добавляет, что пока в их организации была открыта анкета об отдаленной работе, они получили 1 200 заявок от мам детей с инвалидностью.

Таким образом женщина делает вывод, что примерно 130 000 мам паллиативных детей нуждаются в работе и финансах.

Среди основных препятствий, мешающих женщине с ребенком с инвалидностью выйти на работу, Ния Никель называет такие:

у части людей снимают государственные выплаты. Речь идет о доплате за уход, которую выплачивают дополнительно к пенсии при инвалидности, но исключительно для не работающих, не учащихся и не занимающих выборные должности. Сумма доплаты составляет 200% прожиточного минимума при тяжелой инвалидности ребенка и 50% в других случаях.

неготовность самих работодателей

страх совершить ошибку и не получить работу

Как принять участие в проекте

По словам основательницы, проект поможет мамам подготовиться, научит составлять резюме, чтобы заинтересовать работодателя.

На курсе участницы рассмотрят четыре лекции:

работа с карьерными страхами и ограничивающими убеждениями

поиск сильных сторон и определение карьерного вектора

подготовка резюме и стратегии поиска работы

подготовка к собеседованию

После завершения курса самые активные участницы получат индивидуальные разборы своих резюме и консультации от карьерной консультантки.

А в конце курса мамы смогут пройти несколько виртуальных собеседований с реальными работодателями, чтобы отточить навыки и приблизиться к реальному трудоустройству.

В конце всем участницам также выдают сертификат об успешном прохождении обучения. Курс бесплатный.

Заполнить анкету для участия можно по ссылке.