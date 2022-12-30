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По Україні лунала масштабна повітряна тривога: що відомо на цю мить

Фото: по Україні 30 грудня лунала масштабна повітряна тривога (Getty Images)
Автор: Марія Кучерявець

В Україні сьогодні, 30 грудня на другий день після масованої ракетної атаки знову була оголошена масштабна повітряна тривога.

Все що відомо про загрозу з повітря на цю мить - читайте в матеріалі РБК-Україна нижче.

12:24. Пішли відбої по низці областей

12:12. Окупанти обстріляли одне з міст в Чернігівській області, є жертва

За словами заступника голови ОП Кирила Тимошенка, мова йде про Семенівку.

"Окупанти обстріляли населений пункт, імовірно застосувавши ствольну артилерію. Зафіксовано три прильоти. В місті зникла електроенергія. Наразі відомо про 1 загиблого. Інформація уточнюється", - написав він.

12:10. В Чернігівській області збили російський безпілотник "Орлан"

"Повітряними Силами на Чернігівщині збитий "Орлан" московитів", - повідомляє ОК "Північ".

Оновлено. Повітряна тривога оголошена у всіх областях

Станом на 11:58 карта повітряних тривог виглядає так:

Українців попередили про повторні удари РФ

Зазначимо, вчора під час вечірнього звернення президент Володимир Зеленський попередив про нову можливу спробу РФ занурити країну в темряву на Новий рік.

"Залишилося два дні цього року. Можливо, окупанти планують черговими ударами по наших містах змусити нас страждати", - заявив Зеленський.

Ракетний удар 29 грудня

Нагадаємо, що вчора, 29 грудня Україна опинилась під масованим ударом РФ.

Ворог атакував українські міста безпілотниками, крилатими ракетами Х-101/Х-555, Х-22, Х-32, "Калібр" і С-300.

За даними Повітряних сил ЗСУ, загалом росіяни під час атаки випустили по Україні 70 ракет, втім наші бійці приземлили 58 ворожих ракет.

При цьому цієї ночі окупанти намагалися атакувати Україну іранськими дронами Shahed, але сили ППО збили всі 16 безпілотників, які випустив ворог.

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