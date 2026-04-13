В Україні ліквідують один з банків-банкрутів: рішення ухвалив НБУ

НБУ ухвалив рішення відкликати ліцензію та ліквідувати один з українських банків-банкрутів. Йдеться про АТ "Мотор-Банк", який пов’язують із Вячеславом Богуслаєвим.

Як зазначили у регуляторі, відповідне рішення було прийнято за пропозицією Фонду гарантування вкладів фізичних осіб від 6 квітня 2026 року.

У Нацбанку наголосили, що ліквідація відбувається відповідно до чинного законодавства, зокрема законів України “Про банки і банківську діяльність”, “Про Національний банк України” та “Про систему гарантування вкладів фізичних осіб”.

Також уточнюється, що рішення набирає чинності з моменту доведення його до відома банку.

Водночас воно може бути оскаржене протягом трьох місяців з дня оприлюднення в адміністративному суді у встановленому порядку.