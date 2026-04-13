В Украине ликвидируют один из банков-банкротов: решение принял НБУ

НБУ принял решение отозвать лицензию и ликвидировать один из украинских банков-банкротов. Речь идет об АО "Мотор-Банк", который связывают с Вячеславом Богуслаевым.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Национального банка Украины.

Как отметили в регуляторе, соответствующее решение было принято по предложению Фонда гарантирования вкладов физических лиц от 6 апреля 2026 года.

В Нацбанке отметили, что ликвидация происходит в соответствии с действующим законодательством, в частности законами Украины "О банках и банковской деятельности", "О Национальном банке Украины" и "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Также уточняется, что решение вступает в силу с момента доведения его до сведения банка.

В то же время оно может быть обжаловано в течение трех месяцев со дня обнародования в административном суде в установленном порядке.