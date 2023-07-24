В Україні ліквідували ще одного командира окупантів

Як розповів спікер Законодавчих зборів Петербурга Олександр Бєльський, російського командира було вбито ще 14 липня. Тоді він із групою "ухвалив рішення прийти на допомогу загону "Шторм", який потрапив в оперативне оточення. Його групу помітили українські військові.

"Під час зіткнення Вашунін був відсічений від однополчан і серйозно поранений. Попри вжиті заходи самодопомоги, він помер, самовіддано борючись до останньої хвилини", - стверджує чиновник.

Де саме було ліквідовано Вашуніна - не відомо, однак в РФ він посмертно представлений до звання Героя Росії.

Фото: Євген Вашунін (росЗМІ)

Ліквідація представників військової "верхівки" РФ

Раніше після вибухів у тимчасово окупованому Бердянську, коли "прилетіло" по місцевому готелю "Дюна", було ліквідовано російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Після "бавовни", яка сталася 11 липня, тіла загиблих окупанти вивозили всю ніч.

Крім того, раніше ГУР України підтвердило інформацію про ліквідацію в російському Краснодарі командира підводного човна "Краснодар" Станіслава Ржицького, причетного до ракетних обстрілів України.

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