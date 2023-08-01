Допомагав ухилятися від сплати податків. НБУ позбавив ліцензії "Конкорд Банк"

У "Конкорд Банку" сьогодні, 1 серпня, відкликали банківську ліцензію. Його ліквідували в Україні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Національний банк України .

"Правління Національного банку України ухвалило рішення про відкликання банківської ліцензії в АТ "АКБ "КОНКОРД" та його ліквідацію з 01 серпня 2023 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що частка фінустанови становила 0,17% від активів платоспроможних банків, тож виведення його з ринку не вплине на стабільність банківського сектору України.

Про які порушення банку заявили в НБУ

Відповідне рішення ухвалене згідно зі статтею 77 Закону України "Про банки і банківську діяльність" у зв’язку із систематичним порушенням Банком вимог законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення, а саме:

пункту 3 частини другої статті 8 Закону України "Про запобігання та протидію легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансуванню тероризму та фінансуванню розповсюдження зброї масового знищення" (далі – Закон № 361-ІХ) у частині незабезпечення функціонування належної системи управління ризиками;

пункту 15 частини другої статті 8 Закону № 361-ІХ, абзацу четвертого пункту 26 розділу ІІ Положення про порядок організації та здійснення нагляду у сфері фінансового моніторингу, валютного нагляду, нагляду з питань реалізації і моніторингу ефективності персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій), затвердженого постановою Правління Національного банку України від 30 червня 2020 року № 90, в частині ненадання на запити інспекційної групи достовірної інформації, необхідної для здійснення нагляду у сфері ПВК/ФТ;

абзаців першого та другого частини першої статті 8 Закону № 361-ІХ у частині неналежного виконання Банком обов’язку з урахуванням вимог законодавства, результатів національної оцінки ризиків та оцінки ризиків, притаманних його діяльності, розробляти, впроваджувати внутрішні документи з питань ПВК/ФТ, а також у частині відсутності у внутрішніх документах з питань ПВК/ФТ процедур, достатніх для забезпечення ефективного управління ризиками;

пункту 40 розділу IV Положення про здійснення банками фінансового моніторингу, затвердженого постановою Правління Національного банку від 19 травня 2020 року № 65, в частині неврахування під час аналізу ризиків легалізації (відмивання) доходів, одержаних злочинним шляхом, фінансування тероризму та/або фінансування розповсюдження зброї масового знищення своїх продуктів та послуг, особливостей та можливостей їх використання.

"Конкорд Банк" також був оштрафований

До того ж упродовж останніх двох років Національний банк за вчинені банком порушення застосував до банку такі заходи впливу, як накладення штрафу в загальному розмірі 60 400 000 грн та письмове застереження.

Крім того, Національний банк застосував до Банку захід впливу у вигляді накладення штрафу в розмірі 400 000 гривень за порушення вимог: