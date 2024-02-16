В Україні ліквідували ще чотири схеми з ухилення від мобілізації: у яких регіонах

Правоохоронці ліквідували нові схеми, які дозволяли військовозобов'язаним чоловікам незаконно ухилятися від мобілізації та виїжджати за кордон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Деталі справи

В Україні заблокували ще 4 схеми ухилення від мобілізації та нелегального виїзду за кордон чоловіків призовного віку. У результаті комплексних заходів у різних регіонах України затримано організаторів оборудок.

За гроші вони пропонували військовозобов'язаним сховатися від призову на підставі підроблених медичних довідок та посвідчень представників громадських організацій.

Вартість таких "послуг" оцінювали до шести тисяч доларів. За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності.

Полтава

Правоохоронці затримали місцевого жителя, який продавав військовозобов'язаним членські квитки однієї з громадських організацій по боротьбі з корупцією.

За даними слідства, фейковий документ зовні був схожий на посвідчення співробітника правоохоронних органів.

"Пакет послуг" передбачав інструктаж клієнтів щодо використання підробки під час спілкування з посадовцями військкоматів, щоб уникнути повістки.

Житомирська та Івано-Франківська області

У Житомирській області затримали місцевого жителя, який пропонував "ухилянтам" забронювати їх від мобілізації або "списати" з військового обліку за станом здоров'я.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

А в Івано-Франківській області викрили керівника компанії-перевізника, який фіктивно оформляв ухильників на своє підприємство.

Потім він вносив персональні дані в систему "Шлях" для безперешкодного виїзду їх за кордон як водіїв міжнародних пасажирських рейсів.

Рівненська область

Також СБУ ліквідувала ще один канал втечі військовозобов'язаних до Євросоюзу. До організації нелегального "трафіку" причетний керівник місцевої фірми, яка займається вантажними перевезеннями.

Разом із трьома спільниками він підшукував "ухилянтів" та оформляв їх водіями-далекобійниками, які виїжджали до країн ЄС.

Виїзд чоловіків призовного віку за кордон

Після повномасштабного вторгнення російських терористів на територію України в країні запровадили воєнний стан. Чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Тим часом в Тернопільській області викрили схему, яка дала змогу 48 чоловікам незаконно виїхати за кордон та уникнути мобілізації.

А вчора Державна прикордонна служба України (ДПСУ) затримала водія, який намагався перевезти трьох "ухилянтів" до кордону з Молдовою.