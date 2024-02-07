В Україні ліквідували п'ять схем для "ухилянтів". Серед затриманих депутат райради

Правоохоронці ліквідували ще п'ять схем з ухилення чоловіків від мобілізації та незаконного виїзду за кордон. Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Службу безпеки України .

Схема на Прикарпатті

Військові контррозвідники СБУ затримали "на гарячому" депутата Калуської районної ради, який продавав фіктивні меддовідки про тимчасову непридатність до служби за станом здоров'я.

Фігурант особисто отримував гроші за готовий пакет підроблених документів.

До незаконної діяльності він залучив свого знайомого, який підшукував ухильників, вів із ними "переговори" та отримував від них "завдаток".

Кропивницький

Правоохоронці затримали посадовця Служби судової охорони, який пропонував військовозобов'язаним свій спосіб ухилення від призову.

За різні суми хабарів він обіцяв призовникам працевлаштування у складі судового відомства для отримання "броні" від мобілізації до лав ЗСУ.

Львівська та Хмельницька області

У Львівській області ліквідовано ще один канал втечі "ухилянтів" до Євросоюзу. До організації злочину причетний голова місцевого благодійного фонду, який оформляв "ухилянтів" як водіїв гуманітарних перевезень.

На Хмельниччині затримано місцевого жителя, який за гроші переправляв призовників у сусідню країну поза пунктами пропуску.

Фото: Затримання (facebook.com/SecurSerUkraine)

Спочатку ділок підвозив "ухилянтів" до кордону на власному авто, а потім показував їм обхідні "маршрути" лісовими стежками.

Схема в Черкасах

СБУ заявила, що було затримано представника місцевого громадського об'єднання з охорони громадського порядку, який торгував фіктивними меддовідками про "погане" здоров'я.

Отриману підробку ухильники подавали до військово-лікарської комісії для подальшого "списання" з військового обліку.

Що їм загрожує

Вартість таких "послуг" ділки оцінювали до 10 тисяч доларів, залежно від терміновості та способу нелегального виїзду.

За всіма викритими фактами тривають розслідування для встановлення всіх обставин злочинів та притягнення винних до відповідальності. Зловмисникам загрожує до 10 років в'язниці з конфіскацією майна.

Виїзд чоловіків призовного віку з України

Нагадаємо, оскільки після повномасштабного вторгнення військ РФ на територію України в країні запровадили воєнний стан, чоловікам призовного віку заборонено виїжджати за кордон. При цьому передбачено низку винятків. Водночас є й ті, хто намагається уникнути закону, або ж "допомогти" іншим втекти з країни за грошову винагороду.

Так, наприклад, нещодавно Служба безпеки України викрила нові схеми для "ухилянтів" в низці міст України. Організатори оборудок торгували статусом особи з інвалідністю, а також студентськими квитками закордонних вишів.

Нещодавно Верховній раді запропонували ухвалити зміни до Кримінального кодексу України із посиленням покарання для військовозобов'язаних, які нелегально покидають державу з метою ухилитися від мобілізації.