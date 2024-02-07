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В Украине ликвидировали пять схем для "уклонистов". Среди задержанных депутат райсовета

Украина, Среда 07 февраля 2024 16:41
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В Украине ликвидировали пять схем для "уклонистов". Среди задержанных депутат райсовета Архивное фото: В Украине ликвидировали пять схем для "уклонистов" (ssu.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

Правоохранители ликвидировали еще пять схем по уклонению мужчин от мобилизации и незаконного выезда за границу. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Службу безопасности Украины.

Схема в Прикарпатье

Военные контрразведчики СБУ задержали "на горячем" депутата Калушского районного совета, который продавал фиктивные медсправки о временной непригодности к службе по состоянию здоровья.

Фигурант лично получал деньги за готовый пакет поддельных документов.

К незаконной деятельности он привлек своего знакомого, который подыскивал уклонистов, вел с ними "переговоры" и получал от них "задаток".

Кропивницкий

Правоохранители задержали чиновника Службы судебной охраны, который предлагал военнообязанным свой способ уклонения от призыва.

За различные суммы взяток он обещал призывникам трудоустройство в составе судебного ведомства для получения "брони" от мобилизации в ряды ВСУ.

Львовская и Хмельницкая области

Во Львовской области ликвидирован еще один канал побега "уклонистов" в Евросоюз. К организации преступления причастен глава местного благотворительного фонда, который оформлял "уклонистов" как водителей гуманитарных перевозок.

В Хмельницкой области задержан местный житель, который за деньги переправлял призывников в соседнюю страну вне пунктов пропуска.

Фото: Задержание (facebook.com/SecurSerUkraine)

Сначала делец подвозил "уклонистов" к границе на собственном авто, а затем показывал им обходные "маршруты" лесными тропами.

Схема в Черкассах

СБУ заявила, что был задержан представитель местного общественного объединения по охране общественного порядка, который торговал фиктивными медсправками о "плохом" здоровье.

Полученную подделку уклонисты подавали в военно-врачебную комиссию для дальнейшего "списания" с воинского учета.

Что им грозит

Стоимость таких "услуг" дельцы оценивали до 10 тысяч долларов, в зависимости от срочности и способа нелегального выезда.

По всем разоблаченным фактам продолжаются расследования для установления всех обстоятельств преступлений и привлечения виновных к ответственности. Злоумышленникам грозит до 10 лет тюрьмы с конфискацией имущества.

Выезд мужчин призывного возраста из Украины

Напомним, поскольку после полномасштабного вторжения войск РФ на территорию Украины в стране ввели военное положение, мужчинам призывного возраста запрещено выезжать за границу. При этом предусмотрен ряд исключений. В то же время есть и те, кто пытается избежать закона, или же "помочь" другим сбежать из страны за денежное вознаграждение.

Так, например, недавно Служба безопасности Украины разоблачила новые схемы для "уклонистов" в ряде городов Украины. Организаторы сделок торговали статусом лица с инвалидностью, а также студенческими билетами зарубежных вузов.

Недавно Верховной раде предложили принять изменения в Уголовный кодекс Украины с ужесточением наказания для военнообязанных, которые нелегально покидают государство с целью уклониться от мобилизации.

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