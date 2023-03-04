В Україні лікарні будуватимуть за новими нормами: що зміниться

Згідно з новими нормами пацієнтів розміщуватимуть у просторих одно- або двомісних палатах, які будуть обладнані душем та туалетом.

При цьому окремо буде облаштовано приміщення відпочинку членів сімей, які перебувають з пацієнтом.

Також біля головного входу до медустанови будуть розташовані паркомісця для людей з інвалідністю. На території лікарень з'являться паркомісця для автомобілів, велосипедів, мотоциклів та зарядні пристрої для електромобілів.

Значну увагу приділять принципам безбар'єрності. У медзакладах будуть широкі коридори та дверні отвори із системами навігації, у тому числі з аудіо покажчиками. Для потреб маломобільних груп населення буде облаштовано окремі санітарно-гігієнічні приміщення.

"Зміни стосуватимуться як будівництва нових лікарень, так і реконструкції медустанов, які вже є. Норми поширюватимуться на нове будівництво, реконструкцію, капітальний ремонт і в окремих частинах реставрації", - зазначають у Кабміні.

Згідно з нововведеннями зміниться і проектування відділень. Вони більше не будуть хаотично розкидані по лікарні, а розташовуватимуться відповідно до того, наскільки вони взаємопов'язані один з одним.