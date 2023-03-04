RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

В Украине больницы будут строить по новым нормам: что изменится

Фото: в Украине больницы будут строить по новым нормам (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Иван Носальский

В Украине с 1 марта вступили в силу новые государственные строительные нормы для больниц. В частности, теперь улучшатся условия содержания пациентов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Кабмина.

Согласно новым нормам пациентов будут размещать в просторных одно- или двухместных палатах, которые будут оборудованы душем и туалетом.

При этом отдельно будут обустроены помещения отдыха членов семей, которые находятся с пациентом.

Также возле главного входе в медучреждение будут расположены паркоместа для людей с инвалидностью. На территории больниц появятся паркоместа для автомобилей, велосипедов, мотоциклов, а также зарядные устройства для электромобилей.

Существенное внимание уделят принципам безбарьерности. В медучреждениях будут широкие коридоры и дверные проемы с системами навигации, в том числе с аудио указателями. Для нужд маломобильных групп населения будут обустроены отдельные санитарно-гигиенические помещения.

"Изменения будут касаться как строительства новых больниц, так и реконструкции уже имеющихся медучреждений. Нормы будут распространяться на новое строительство, реконструкцию, капитальный ремонт и в отдельных частях реставрации", - отмечают в Кабмине.

Согласно нововведениям изменится и проектирование отделений. Они больше не будут хаотично разбросаны по больнице, а будут располагаться в соответствии с тем, насколько они взаимосвязаны друг с другом.

Напомним, еще в январе глава Минздрава Виктор Ляшко заявлял, что Россия разрушила в Украине сотни медучреждений и повредила около тысячи. Их уже восстанавливают.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Министерство здравоохранения Украины