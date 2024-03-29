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В Україні з квітня зростуть виплати для частини пенсіонерів та мінімальна зарплата

Київ, П'ятниця 29 березня 2024 19:05
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В Україні з квітня зростуть виплати для частини пенсіонерів та мінімальна зарплата Фото: Денис Шмигаль, прем'єр-міністр України (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

В Україні з 1 квітня очікується зростання мінімальної заробітної плати. Також для частини пенсіонерів збільшать виплати.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля у Telegram.

Глава уряду розповів, що з 1 квітня мінімальна зарплата зросте з 7 100 гривень до 8 000 гривень.

Також з квітня уряд збільшить виплати для працюючих пенсіонерів.

Він нагадав, що у березні понад 10 млн українських пенсіонерів вчасно отримали проіндексовані виплати.

"Загалом за цей місяць виплачено пенсії на 62 млрд грн", - додав Шмигаль.

Індексація пенсій

Нагадаємо, з 1 березня в Україні разом із щорічною індексацією пенсій було здійснено перерахунок пенсій з урахуванням нового розміру прожиткового мінімуму для непрацездатних осіб (мінімальної пенсії). Мінімальна пенсія зросла з 2093 до 2361 гривень.

Загалом у березні направили 62,1 млрд гривень на пенсійні виплати. Таким чином, ПФУ збільшив фінансування пенсій на 7,25%, оскільки у лютому на пенсії було направлено 57,9 млрд гривень.

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Денис Шмигаль Пенсії Мінімальна зарплата
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