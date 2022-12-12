В Україні на кордоні з Польщею запущено проект "єЧерга"

Станом на 18.00 в електронну чергу стали понад 1100 вантажних машин. Середня кількість транспортних засобів, що перетинають кордон за добу в цьому пункті пропуску – близько 600. Але через погіршення погодних умов транспорт рухається повільніше, ніж звичайно.

Біля пункту пропуску чергують інспектори Державної служби безпеки на транспорті. Вони допомагають водіям розібратися із новою системою.

Система електронної черги перетину кордону діє лише для вантажних авто і поки що лише на пункті пропуску "Ягодин – Дорогуськ". Вона була створена, щоб упорядкувати живу чергу на кордоні, адже потік автотранспорту значно збільшився з моменту повномасштабного вторгнення Росії.

Новий сервіс безкоштовний і не прив'язаний до жодних сервісних зон. Зареєструватися та стежити за просуванням черги перевізники можуть онлайн на сайті echerha.gov.ua.