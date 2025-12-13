В Україні до кінця року сформують Командування кіберсил ЗСУ, - Сирський

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирьский заява, що до кінця 2025 року в Україні мають завершити формування командування Кіберсил.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram.
Сирський поінформував, що попри високу інтенсивність бойових дій, наразі продовжуються заходи з удосконалення системи управління.
"Важливий крок зроблено - ми повністю перейшли на корпусну систему. Армійські корпуси та їхні командири вже набули досвіду й проводять визначені операції. Тепер приводимо корпусні комплекти у відповідність до фактичного складу АК. Почалася ротація корпусних бригад - там, де це дозволяє обстановка", - пише він.
Також головнокомандувач ЗСУ розповів, що сьогодні під час наради піднімали питання фортифікацій та інженерного обладнання, відновлення боєздатності бригад, аналіз стану правопорядку й морально-психологічного стану у військах.
"Є проблемні моменти. Шляхи розв’язання - запропоновані", - сказано у дописі.
Сирський додав, що за підсумками наради поставив необхідні завдання органам військового управління. Окрім того, він анонсував, що до кінця року планують завершити формування командування Кіберсил ЗСУ.
"Серед (завдань - ред.) - стабілізація обстановки на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечення поповнення для бойових підрозділів, перехід окремих бригад ТрО на структуру з посиленою безпілотною складовою. До кінця року маємо завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ", - резюмував головнокомандувач ЗСУ.
Нагадаємо, днями командувач Нацгвардії Олександр Півненко заявив, що в кожній бригаді Національної гвардії створено стрілецьку роту на мотоциклах. За його словами, військових до нових завдань готуватимуть чемпіони світу з мотокросу.
Також ми писали, що в березні 2025 року заступниця міністра оборони з питань цифровізації Катерина Черногоренко анонсувала, що Україна рухається до створення космічних сил.
За її словами, до 2030 року Україна має намір мати нацсупутники для оборонних цілей, а також систему оповіщення про повітряну тривогу і контролю космічного простору.