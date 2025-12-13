В Україні до кінця року сформують Командування кіберсил ЗСУ, - Сирський

Сирський поінформував, що попри високу інтенсивність бойових дій, наразі продовжуються заходи з удосконалення системи управління.

"Важливий крок зроблено - ми повністю перейшли на корпусну систему. Армійські корпуси та їхні командири вже набули досвіду й проводять визначені операції. Тепер приводимо корпусні комплекти у відповідність до фактичного складу АК. Почалася ротація корпусних бригад - там, де це дозволяє обстановка", - пише він.

Також головнокомандувач ЗСУ розповів, що сьогодні під час наради піднімали питання фортифікацій та інженерного обладнання, відновлення боєздатності бригад, аналіз стану правопорядку й морально-психологічного стану у військах.

"Є проблемні моменти. Шляхи розв’язання - запропоновані", - сказано у дописі.

Сирський додав, що за підсумками наради поставив необхідні завдання органам військового управління. Окрім того, він анонсував, що до кінця року планують завершити формування командування Кіберсил ЗСУ.

"Серед (завдань - ред.) - стабілізація обстановки на загрозливих напрямках шляхом активної оборони, забезпечення поповнення для бойових підрозділів, перехід окремих бригад ТрО на структуру з посиленою безпілотною складовою. До кінця року маємо завершити формування Командування Кіберсил ЗСУ", - резюмував головнокомандувач ЗСУ.