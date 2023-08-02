В Україні до кінця доби очікується гроза: в яких регіонах
Фото: в Україні до кінця доби очікується гроза (Віталій Носач, РБК-Україна)
До кінця доби 2 серпня й вночі 3 серпня у західних та північних областях очікується гроза.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал ДСНС.
"До кінця доби в Україні очікується гроза. Укргідрометцентр повідомляє: до кінця доби 2 серпня та вночі 3 серпня у західних та північних областях, у тому числі у Києві та області, грози", - пише пресслужба.
Що радять:
- уникати металевих конструкцій, ліхтарів, опор електропередач;
- якщо ви перебуваєте у полі - присісти в яму, не контактуючи тілом з землею;
- зачинити вікна й двері;
Також заборонено:
- ховатись під високі й одинокі дерева;
- паркувати авто під деревами;
- купатись в водоймах;
- користуватись електроприладами.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, згідно з даними синоптиків, завтра, 3 серпня, погода відрізнятиметься опадами, які триматимуться як уночі, так і вдень. Зокрема температура на півдні досягне до +33 градусів.
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