В Украине до конца суток ожидается гроза: в каких регионах
Фото: в Украине до конца суток ожидается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
К концу суток 2 августа и ночью 3 августа в западных и северных областях ожидается гроза.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.
"До конца суток в Украине ожидается гроза. Укргидрометцентр сообщает: до конца суток 2 августа и ночью 3 августа в западных и северных областях, в том числе в Киеве и области, грозы", - пишет пресс-служба.
Что советуют:
- избегать металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;
- если вы находитесь в поле - присесть в яму, не контактируя телом с землей;
- закрыть окна и двери;
Также запрещено:
- прятаться под высокие и одинокие деревья;
- парковать авто под деревьями;
- купаться в водоемах;
- пользоваться электроприборами.
Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным синоптиков, завтра, 3 августа, погода будет отличаться осадками, которые будут держаться как ночью, так и днем. В частности, температура на юге достигнет до +33 градусов.
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