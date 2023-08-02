В Украине до конца суток ожидается гроза: в каких регионах

К концу суток 2 августа и ночью 3 августа в западных и северных областях ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"До конца суток в Украине ожидается гроза. Укргидрометцентр сообщает: до конца суток 2 августа и ночью 3 августа в западных и северных областях, в том числе в Киеве и области, грозы", - пишет пресс-служба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным синоптиков, завтра, 3 августа, погода будет отличаться осадками, которые будут держаться как ночью, так и днем. В частности, температура на юге достигнет до +33 градусов.

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