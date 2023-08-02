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В Украине до конца суток ожидается гроза: в каких регионах

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Среда 02 августа 2023 18:00
В Украине до конца суток ожидается гроза: в каких регионах Фото: в Украине до конца суток ожидается гроза (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Сергей Пышкин

К концу суток 2 августа и ночью 3 августа в западных и северных областях ожидается гроза.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал ГСЧС.

"До конца суток в Украине ожидается гроза. Укргидрометцентр сообщает: до конца суток 2 августа и ночью 3 августа в западных и северных областях, в том числе в Киеве и области, грозы", - пишет пресс-служба.

Что советуют:

  • избегать металлических конструкций, фонарей, опор электропередач;
  • если вы находитесь в поле - присесть в яму, не контактируя телом с землей;
  • закрыть окна и двери;

Также запрещено:

  • прятаться под высокие и одинокие деревья;
  • парковать авто под деревьями;
  • купаться в водоемах;
  • пользоваться электроприборами.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, согласно данным синоптиков, завтра, 3 августа, погода будет отличаться осадками, которые будут держаться как ночью, так и днем. В частности, температура на юге достигнет до +33 градусов.

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ГСЧС
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