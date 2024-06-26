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В Україні для кількох видів транспорту запровадять е-квитки: Зеленський підписав закон

Фото: в Україні у громадському транспорті з'являться електронні квитки (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Президент України Володимир Зеленський підписав закон №5705 щодо запровадження електронних квитків в автомобільному та міському електричному транспорті.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт Ради.

На сайті парламенту уточнили, що сьогодні, 26 червня, отримали закон з підписом Зеленського.

Про що закон

Зазначимо, що закон у другому читанні Рада ухвалила 5 червня. Він передбачає, що електронні та паперові квитки у громадському транспорті є рівноцінними.

Відповідні зміни надали можливість Міністерству розвитку громад, територій та інфраструктури України розробити єдину форму для електронного квитка.

Зокрема, відомство визначить обов'язкові реквізити та відомості, які мають бути в е-квитку.

Таким чином, в Україні запровадять автоматизовану систему оплати проїзду в міському пасажирському транспорті.

Більш детально про вплив ініціативи на звичайних мешканців України у коментарі РБК-Україна розповів транспортний аналітик Олександр Гречко.

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