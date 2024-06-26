В Украине для нескольких видов транспорта введут е-билеты: Зеленский подписал закон

Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон №5705 о внедрении электронных билетов в автомобильном и городском электрическом транспорте.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Рады.
На сайте парламента уточнили, что сегодня, 26 июня, получили закон с подписью Зеленского.
Отметим, что закон во втором чтении Рада приняла 5 июня. Онпредусматривает, что электронные и бумажные билеты в общественном транспорте являются равноценными.
Соответствующие изменения дали возможность Министерству развития громад, территорий и инфраструктуры Украины разработать единую форму для электронного билета.
В частности, ведомство определит обязательные реквизиты и сведения, которые должны быть в е-билете.
Таким образом в Украине введут автоматизированную систему оплаты проезда в городском пассажирском транспорте.
Более детально о влиянии инициативы на обычных жителей Украины в комментарии РБК-Украина рассказал транспортный аналитик Александр Гречко.
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