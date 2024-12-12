В Україні катастрофічно зріс рівень крайньої бідності, - економіст

За словами Черенько, у перші роки війни Росії та України, з 2014 по 2015-й, бідність в Україні зросла з 16,3% до 51,9%.

"А ця фаза війни ще більш масштабна, і можна було очікувати набагато гіршого. Ми могли б очікувати, що бідність зросте неймовірно, навіть до 80-90%. Але цього не відбулося", - додала вона.

Експерт пояснила, що на початку повномасштабного вторгнення будувались три можливі сценарії розвитку подій. Зрештою виявилось, що Україна все ж пішла по ближчому до оптимістичного сценарію.

Водночас під час війни, як зауважила Черенько, відбувся суттєвий ріст крайньої бідності - коли рівень доходів приближений до офіційного прожиткового мінімуму (2920 гривень у 2024 році).

"У 2021 році людей, які мали доходи на такому рівні, у нас було 1,3%. Фактично в межах статистичної похибки. Якби не повномасштабна війна, то у 2023 році ми б взагалі цю цифру не зафіксували. Але у 2023 році таких людей виявилося майже 9%, відбулося семиразове зростання", - додала вона й пояснила, що, в першу чергу, мова йде про пенсіонерів, людей, які опинились в ситуації втрати майна, чи, наприклад, втрати дому.

Бюджет на 2025 рік

В листопаді президент Володимир Зеленський підписав закон про державний бюджет на 2025 рік. У тому ж числі до бюджету був закладений дефіцит у розмірі 1 трлн 640,6 млрд гривень, який частково покриватиметься за рахунок підтримки від союзників Києва.

Більше детально щодо бюджету на 2025 рік можна ознайомитись у матеріалі РБК-Україна "Бюджет-2025: що ухвалили депутати і з чим житимуть українці наступного року".

Як пояснювала Черенько, наповнення бюджету українцями та часткова компенсація дефіциту країнами-партнерами - допомогли підтримати економіку у поточному році.