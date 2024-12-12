В Украине катастрофически вырос уровень крайней бедности, - экономист

По словам Черенько, в первые годы войны России и Украины, с 2014 по 2015-й, бедность в Украине выросла с 16,3% до 51,9%.

"А эта фаза войны еще более масштабная, и можно было ожидать гораздо худшего. Мы могли бы ожидать, что бедность вырастет невероятно, даже до 80-90%. Но этого не произошло", - добавила она.

Эксперт пояснила, что в начале полномасштабного вторжения строились три возможных сценария развития событий. В конце концов оказалось, что Украина все же пошла по более близкому к оптимистическому сценарию.

Также во время войны, как отметила Черенько, произошел существенный рост крайней бедности - когда уровень доходов приближен к официальному прожиточному минимуму (2920 гривен в 2024 году).

"В 2021 году людей, которые имели доходы на таком уровне, у нас было 1,3%. Фактически в пределах статистической погрешности. Если бы не полномасштабная война, то в 2023 году мы бы вообще эту цифру не зафиксировали. Но в 2023 году таких людей оказалось почти 9%, произошел семикратный рост", - добавила она и пояснила, что, в первую очередь, речь идет о пенсионерах, людях, которые оказались в ситуации потери имущества, или, например, потери дома.

Бюджет на 2025 год

В ноябре президент Владимир Зеленский подписал закон о государственном бюджете на 2025 год. В том же числе в бюджет был заложен дефицит в размере 1 трлн 640,6 млрд гривен, который частично будет покрываться за счет поддержки от союзников Киева.

Более подробно о бюджете на 2025 год можно ознакомиться в материале РБК-Украина "Бюджет-2025: что приняли депутаты и с чем будут жить украинцы в следующем году".

Как объясняла Черенько, наполнение бюджета украинцами и частичная компенсация дефицита странами-партнерами - помогли поддержать экономику в текущем году.