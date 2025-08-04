В Україні хочуть змінити умови для призначення соціальної допомоги, субсидій та пільг

В Україні хочуть запровадити єдиний підхід до обчислення середньомісячного доходу сім’ї (домогосподарства) для призначення всіх видів державної соціальної допомоги, житлових субсидій і пільг.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на текст проєкту документа.
Метою ініціативи є створення справедливої системи розрахунку доходів, яка враховує зміни в соціально-економічних умовах, реалії воєнного часу та потреби вразливих категорій населення.
Проєкт акта розроблено Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України
Єдиний механізм розрахунку доходу: пропонується встановити універсальний порядок для всіх видів виплат, скасувавши фрагментований підхід.
Оновлений розрахунковий період: дохід враховуватиметься за 6 місяців, що передують місяцю звернення. Для ФОПів - останній податковий звітний період згідно з Податковим кодексом.
Визнання нульового доходу: якщо особа реально не має доходу, при першому зверненні буде враховано саме нуль, а умовно визначений дохід застосовуватиметься лише у наступний період, якщо обставини не змінилися.
Нові підходи до доходів ФОПів:
для новостворених ФОПів без доходів - перший розрахунок з нульовим доходом;
надалі – умовно визначений дохід: 1, 2 або 3 мінімальні зарплати залежно від групи оподаткування;
у разі наявності інших джерел - враховуються всі доходи разом.
Особливі життєві обставини: для пенсіонерів, студентів, безробітних, ВПО, хворих осіб – враховується дохід за останній місяць перед зверненням. У разі його відсутності - також "нуль", а надалі – умовна одна мінімальна зарплата на кожного працездатного.
Механізм перерахунку: уповноважений орган автоматично оновлюватиме дані про доходи за результатами податкових звітів або даних із реєстрів, зокрема у разі призначення чи припинення пенсій або інших виплат.
До сукупного доходу включаються зарплата після сплати податків, пенсії, стипендії, грошове забезпечення військових, перекази з-за кордону, підприємницькі доходи, задекларовані прибутки тощо.
Водночас не враховуються, зокрема: допомога при народженні дитини, соціальні виплати дітям-сиротам, житлова субсидія, компенсація оренди житла для ВПО, допомога "пакунок малюка", більшість благодійних виплат, компенсації за зруйноване житло або депортованих дітей.
Проєкт постанови наразі перебуває на етапі підготовки та не є остаточним рішенням уряду. Після схвалення Кабміном він набуде чинності в установленому порядку.
Нагадаємо, за даними ПФУ, у січні 2025 року загальна кількість домогосподарств, які отримують пільги та субсидії складала 2,779 млн. З них пільги отримували 1,216 млн на суму 2,052 млрд гривень, субсидії - 1,474 млн на 2,779 млрд гривень.
Пенсійний фонд України з 1 липня отримав повноваження щодо виплати 39 видів державних соціальних допомог, соціальних стипендій.