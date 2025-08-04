В Україні хочуть змінити умови для призначення соціальної допомоги, субсидій та пільг

Метою ініціативи є створення справедливої системи розрахунку доходів, яка враховує зміни в соціально-економічних умовах, реалії воєнного часу та потреби вразливих категорій населення.

Проєкт акта розроблено Міністерством соціальної політики, сім’ї та єдності України

Основні новації

Єдиний механізм розрахунку доходу : пропонується встановити універсальний порядок для всіх видів виплат, скасувавши фрагментований підхід.

Оновлений розрахунковий період : дохід враховуватиметься за 6 місяців, що передують місяцю звернення. Для ФОПів - останній податковий звітний період згідно з Податковим кодексом.

Визнання нульового доходу : якщо особа реально не має доходу, при першому зверненні буде враховано саме нуль, а умовно визначений дохід застосовуватиметься лише у наступний період, якщо обставини не змінилися.

Нові підходи до доходів ФОПів : для новостворених ФОПів без доходів - перший розрахунок з нульовим доходом; надалі – умовно визначений дохід: 1, 2 або 3 мінімальні зарплати залежно від групи оподаткування; у разі наявності інших джерел - враховуються всі доходи разом.

Особливі життєві обставини : для пенсіонерів, студентів, безробітних, ВПО, хворих осіб – враховується дохід за останній місяць перед зверненням. У разі його відсутності - також "нуль", а надалі – умовна одна мінімальна зарплата на кожного працездатного.

Механізм перерахунку: уповноважений орган автоматично оновлюватиме дані про доходи за результатами податкових звітів або даних із реєстрів, зокрема у разі призначення чи припинення пенсій або інших виплат.

Які доходи враховуються

До сукупного доходу включаються зарплата після сплати податків, пенсії, стипендії, грошове забезпечення військових, перекази з-за кордону, підприємницькі доходи, задекларовані прибутки тощо.

Водночас не враховуються, зокрема: допомога при народженні дитини, соціальні виплати дітям-сиротам, житлова субсидія, компенсація оренди житла для ВПО, допомога "пакунок малюка", більшість благодійних виплат, компенсації за зруйноване житло або депортованих дітей.

Проєкт постанови наразі перебуває на етапі підготовки та не є остаточним рішенням уряду. Після схвалення Кабміном він набуде чинності в установленому порядку.