В Украине хотят изменить условия для назначения социальной помощи, субсидий и льгот

Целью инициативы является создание справедливой системы расчета доходов, которая учитывает изменения в социально-экономических условиях, реалии военного времени и потребности уязвимых категорий населения.

Проект акта разработан Министерством социальной политики, семьи и единства Украины

Основные новации

Единый механизм расчета дохода : предлагается установить универсальный порядок для всех видов выплат, отменив фрагментированный подход.

Обновленный расчетный период : доход будет учитываться за 6 месяцев, предшествующих месяцу обращения. Для ФЛП - последний налоговый отчетный период согласно Налоговому кодексу.

Признание нулевого дохода : если лицо реально не имеет дохода, при первом обращении будет учтен именно ноль, а условно определенный доход будет применяться только в следующий период, если обстоятельства не изменились.

Новые подходы к доходам ФОП : для вновь созданных ФОП без доходов - первый расчет с нулевым доходом; в дальнейшем - условно определенный доход: 1, 2 или 3 минимальные зарплаты в зависимости от группы налогообложения; при наличии других источников - учитываются все доходы вместе.

Особые жизненные обстоятельства : для пенсионеров, студентов, безработных, ВПО, больных - учитывается доход за последний месяц перед обращением. В случае его отсутствия - также "ноль", а в дальнейшем - условная одна минимальная зарплата на каждого трудоспособного.

Механизм перерасчета: уполномоченный орган будет автоматически обновлять данные о доходах по результатам налоговых отчетов или данных из реестров, в частности в случае назначения или прекращения пенсий или других выплат.

Какие доходы учитываются

В совокупный доход включаются зарплата после уплаты налогов, пенсии, стипендии, денежное обеспечение военных, переводы из-за границы, предпринимательские доходы, задекларированные доходы и тому подобное.

В то же время не учитываются, в частности: помощь при рождении ребенка, социальные выплаты детям-сиротам, жилищная субсидия, компенсация аренды жилья для ВПО, помощь "пакет малыша", большинство благотворительных выплат, компенсации за разрушенное жилье или депортированных детей.

Проект постановления сейчас находится на этапе подготовки и не является окончательным решением правительства. После одобрения Кабмином он вступит в силу в установленном порядке.