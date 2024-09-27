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В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та запровадити "бали"

Україна, П'ятниця 27 вересня 2024 14:37
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В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій та запровадити "бали" Фото: Оксана Жолнович (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Олександр Білоус

В Україні хочуть змінити принцип розрахунку пенсій. Планується зараховувати бали за кількість років страхового стажу та розмір зарплати.

Про це заявила міністр соціальної політики Оксана Жолнович, повідомляє РБК-Україна з посиланням на її заяву під час презентації "Соціального порталу".

"У рамках пенсійної реформи ми хочемо зробити такі зміни, які би показували дуже простий механізм обрахунку і виплати пенсій", - сказала вона.

За її словами, важливими є кількість років, які людина працювала, та кількість внесків в страхову систему. Тому це має бути основою, як ця пенсія розраховується.

"І ми ці два критерії закладаємо в бали, які будуть сумуватися за кожен місяць. І кожна людина при виході на пенсію матиме сукупність балів, що переведеться у відсоток до середньої заробітної плати по Україні", - повідомила міністр.

Жолнович відзначила, що це "найбільш релевантна категорія, яка показує реальність грошових коштів. Те, що ми всі як українців в рамках середньої зарплати, заробляємо, це та сума, по якій ми в конкретному році живемо".

"І тому це буде найбільш справедливий формат і накопичення наших солідарних пенсійних внесків", - сказала вона.

Нагадаємо, раніше міністр соціальної політики Оксана Жолнович заявила, що пенсійна система України часто і багато піддавалася змінам, через що обрахунок пенсії ускладнився. Тож у Мінсоцполітики хочуть спростити механізм.

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