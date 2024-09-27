ua en ru
Пт, 27 сентября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Олимпиада 2024 Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

В Украине хотят изменить принцип расчета пенсий и ввести "баллы"

Украина, Пятница 27 сентября 2024 14:37
UA EN RU
В Украине хотят изменить принцип расчета пенсий и ввести "баллы" Фото: Оксана Жолнович (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Александр Белоус

В Украине хотят изменить принцип расчета пенсий. Планируется засчитывать баллы за количество лет страхового стажа и размер зарплаты.

Об этом заявила министр социальной политики Оксана Жолнович, сообщает РБК-Украина со ссылкой на ее заявление во время презентации "Социального портала".

"В рамках пенсионной реформы мы хотим произвести такие изменения, которые бы показывали очень простой механизм исчисления и выплаты пенсий", - сказала она.

По ее словам, важно количество лет, которые человек работал, и количество взносов в страховую систему. Поэтому это должно быть основой, как эта пенсия рассчитывается.

"И мы эти два критерия закладываем в баллы, которые будут суммироваться за каждый месяц. И у каждого человека при выходе на пенсию будет совокупность баллов, что переведется в процент к средней заработной плате по Украине", - сообщила министр.

Жолнович отметила, что это "самая релевантная категория, которая показывает реальность денежных средств. То, что мы все как украинцев в рамках средней зарплаты, зарабатываем, это та сумма, по которой мы в конкретном году живем".

"И потому это будет наиболее справедливый формат и накопление наших солидарных пенсионных взносов", - сказала она.

Напомним, ранее министр социальной политики Оксана Жолнович заявила, что пенсионная система Украины часто и многое подвергалась изменениям, из-за чего расчет пенсии усложнился. Так что в Минсоцполитики хотят упростить механизм.

Читайте РБК-Украина в Google News
Пенсии в Украине Пенсия в Украине
NEWS
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
Появились первые фото последствий удара по зданию полиции в Кривом Роге
DAILY
Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине
Данила Крамаренкообозреватель РБК-Украина Опасная риторика? Есть ли угроза от резких заявлений Трампа о Зеленском и войне в Украине