В Україні хочуть змінити механізм зарахування ПДФО: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Урядовий портал .

"Перегляд механізму зарахування ПДФО покликаний зменшити диспропорції в розвитку громад, що є одним з ключових принципів Європейського Союзу і зобов’язанням України на шляху до членства в ЄС", - йдеться в повідомленні.

Декілька підходів, перевага - у "європейського"

Наразі у Верховній раді зареєстровано 16 законодавчих ініціатив, які пропонують різні підходи до цього питання. Міністерство відновлення надає перевагу практиці, яка застосовується в країнах ЄС, а саме, нарахуванню ПДФО за місцем реєстрації платника податку.

"При цьому рішення має бути зваженим і базуватися на чітких розрахунках впливу на розвиток громад", - йдеться на порталі.

Для чого потрібна зміна механізму?

Передбачається, що зміна механізму зарахування ПДФО за місцем реєстрації дозволить значно підвищити надходження до бюджетів невеликих за чисельністю громад.

"Адже часто мешканці невеликих громад працюють у великих містах, сплачуючи ПДФО в їхні бюджети. В результаті виникає значна диспропорція в надходженнях у бюджети громад, що безпосередньо впливає на їхній розвиток", - додають на Урядовому порталі.

Закон про спрямування податків з військових на оборону

Як заявляв прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, кошти від ПДФО військових потрібні для закупівлі дронів і снарядів.

20 вересня 2023 року Верховна рада ухвалила в першому читанні законопроєкт про перенаправлення податку на доходи військових із місцевих бюджетів до державного бюджету. Рішення підтримали 236 депутатів.

В листопаді минулого року Верховна рада України ухвалила закон про перенаправлення податку на доходи військових (ПДФО) з місцевих бюджетів до державного бюджету до кінця війни. Рішення підтримали 253 депутати. Цього ж місяця його підписав президент Володимир Зеленський.