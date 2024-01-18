В Украине хотят изменить механизм зачисления НДФЛ: что известно
В Украине хотят изменить механизм зачисления НДФЛ. В частности, сейчас рассматриваются несколько подходов, хотя предпочтение отдается "европейскому" варианту.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Правительственный портал.
"Пересмотр механизма зачисления НДФЛ призван уменьшить диспропорции в развитии общин, что является одним из ключевых принципов Европейского Союза и обязательством Украины на пути к членству в ЕС", - говорится в сообщении.
Несколько подходов, преимущество - у "европейского"
Сейчас в Верховной раде зарегистрировано 16 законодательных инициатив, предлагающих разные подходы к этому вопросу. Министерство восстановления предпочитает практику, применяемую в странах ЕС, а именно, начисление НДФЛ по месту регистрации налогоплательщика.
"При этом решение должно быть взвешенным и основываться на четких расчетах влияния на развитие общин", - говорится на портале.
Зачем нужно изменение механизма?
Предполагается, что изменение механизма зачисления НДФЛ по месту регистрации позволит значительно повысить поступление в бюджеты небольших по численности общин.
"Ведь часто жители небольших общин работают в крупных городах, платя НДФЛ в их бюджеты. В результате возникает значительная диспропорция в поступлениях в бюджеты общин, что оказывает непосредственное влияние на их развитие", - добавляют на Правительственном портале.
Закон о направлении налогов с военных на оборону
Как заявлял премьер-министр Украины Денис Шмыгаль, средства от НДФЛ военных нужны для закупки дронов и снарядов.
20 сентября 2023 Верховная рада приняла в первом чтении законопроект о перенаправлении налога на доходы военных из местных бюджетов в государственный бюджет. Решение поддержали 236 депутатов.
В ноябре прошлого года Верховная рада Украины приняла закон о перенаправлении налога на доходы военных (НДФЛ) из местных бюджетов в государственный бюджет до конца войны. Решение поддержали 253 депутата. В этом же месяце его подписал президент Владимир Зеленский.
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