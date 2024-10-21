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В Україні хочуть збільшити термін підготовки мобілізованих. Сирський розповів деталі

Україна, Понеділок 21 жовтня 2024 10:30
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В Україні хочуть збільшити термін підготовки мобілізованих. Сирський розповів деталі Фото: головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський (Getty Images)
Автор: Наталія Гурковська

В Україні хочуть збільшити термін підготовки мобілізованих - з місяця до півтора.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Генштаб ЗСУ.

За його словами, в Україні вже впроваджується пілотний проект та передбачає збільшення тривалості базової загальної військової підготовки з 1 до 1,5 місяця.

"В рамках проекту була оновлена програма БЗВП з урахуванням актуальних потреб і викликів. У грудні прийматиму рішення щодо нової моделі БЗВП. Надалі, якщо оперативна обстановка дозволятиме, не виключаю наступний етап збільшення терміну базової підготовки", - зазначив Сирський.

Як повідомлялось, програму базової військової підготовки в навчальних центрах для мобілізованих планують збільшити до 1,5 місяця. Наразі тривалість БЗВП не менш як місяць.

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