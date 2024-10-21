В Украине хотят увеличить сроки подготовки мобилизованных. Сырский рассказал детали
В Украине хотят увеличить сроки подготовки мобилизованных. Ее сроки хотят увеличить с месяца до полутора.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Генштаб ВСУ.
По его словам, в Украине уже внедряется пилотный проект и предусматривает увеличение продолжительности базовой общей военной подготовки с 1 до 1,5 месяца.
"В рамках проекта была обновлена программа БЗИН с учетом актуальных потребностей и вызовов. В декабре буду принимать решение по новой модели БЗИН. В дальнейшем, если оперативная обстановка будет разрешать, не исключаю следующий этап увеличения срока базовой подготовки", - отметил Сырский.
Как сообщалось, программа базовой военной подготовки в учебных центрах для мобилизованных планируется увеличить до 1,5 месяца. В настоящее время длительность БОВП не менее месяца.
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