Програму базової військової підготовки планують збільшити: що відомо

Програму базової військової підготовки в навчальних центрах для мобілізованих планують збільшити до 1,5 місяця. Наразі тривалість БЗВП не менш як місяць.

Про це заявив заступник начальника Головного управління доктрин і підготовки Генштабу ЗСУ Герой України полковник Євген Межевікін, повідомляє РБК-Україна із посиланням на Укрінформ .

Межевікін пояснив, що нарощування системи підготовки планується здійснити в першу чергу в ході:

базової загальної військової підготовки,

фахової підготовки,

фахової підготовки рядового складу,

підготовки інструкторів і сержантського складу.

змін підходів у колективній підготовці.

"Ми плануємо змінити формати та підходи до навчання військовослужбовців, підвищити відповідальність всієї командирської вертикалі за підготовку особового складу та трансформувати систему підготовки інструкторів. Одним із важливих кроків, які зроблені для нарощення підготовки та покращення якості навчання наших військовослужбовців у навчальних центрах, є збільшення термінів проведення підготовки. З цією метою розроблена та затверджена програма з терміном навчання півтора місяця", - повідомив він.

Водночас, за словами заступника начальника, за рішенням головнокомандувача Збройних сил Олександра Сирського, на фондах чотирьох ключових навчальних центрів уже розпочався пілотний проєкт збільшення підготовки на півтора місяця. Наразі до наразі залучено близько 500 військовослужбовців.

"В оновленій програмі БЗВП, зокрема, передбачені основи застосування БПЛА та окопного РЕБ, використання засобів радіоелектронної розвідки. Також передбачається підвищення тактики вогневої підготовки, розвідувально-диверсійної діяльності та навичок виживання на полі", - зауважив він.

Межевікін поінформував, що базова підготовка здійснюватиметься виключно у навчальних центрах. Це важливо з огляду на те, що для будь-якої підготовки поза межами навчальних центрів необхідно призначити адміністрацію, виділяти інструкторський викладацький склад і науково-педагогічний персонал.