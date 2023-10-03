В Україні хочуть запровадити уніфіковану соцдопомогу наступного року: що відомо

В Україні наступного року може бути запроваджена уніфікована гарантована соціальна допомога для громадян. Вона залежатиме від базового доходу сім'ї.
Про це заявила міністр соціальної політики України Оксана Жолнович, передає РБК-Україна з посиланням на її інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".
Чиновниця зазначила, що ідея полягає у "відв'язці" реального прожиткового мінімуму "від обтяжених факторів, які на сьогоднішній день не дозволяють його реально збільшувати".
Вона також уточнила, що за даними міністерства, реальна прожиткова мінімалка зараз становить понад 6 тисяч гривень.
Для цього у відомстві хочуть "просто переформатувати нашу допомогу по бідності таким чином, щоб це не було прив'язано до цього прожиткового мінімуму, а навпаки, до певного базового доходу родини, який ми гарантуємо на кожного члена сім'ї".
Глава Мінсоцполітики також пояснила, як приблизно виглядатиме подібна допомога.
"Базова величина для першого члена сім'ї становить 100% і дорівнює, скажімо, тих самих 6 тисяч гривень, бо якщо він або вона живуть самі, то мають витрачати кошти на всі базові потреби", - каже чиновниця.
Якщо в сім'ї три члени (батько, мати та дитина), то, продовжила Жолнович, перший "має точно мати 100%, другому ми порахуємо 70%, якщо це дитина, то це, звісно, 100%, бо на дитину видатки будуть трішечки більші, якщо це особа з інвалідністю, також 100%, якщо це особа пенсійного віку, але вона має низьку пенсію, це також 100%".
Таким чином, додає міністр, залежно від категорії людині рахуватимуть 100% або 70% базового доходу.
"Тоді складаємо все, що ці люди отримують, і дивимося, чи виходить такий базовий дохід на кожного. Якщо не виходить, різницю покриваємо цією уніфікованою соціальною допомогою", - додала вона.
Відповідний проект закону вже опрацьовують у центральних органах виконавчої влади, розповіла Жолнович, а також висловила сподівання, що документ незабаром буде представлено у Верховній Раді.
"Якби пройшов швидко, то з липня 2024 року можна було б це вводити", - підсумувала міністр.
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