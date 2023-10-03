В Украине хотят ввести унифицированную соцпомощь в следующем году: что известно

В Украине в следующем году может быть введена унифицированная гарантированная социальная помощь для граждан. Она будет зависеть от базового дохода семьи.
Об этом заявила министр социальной политики Украины Оксана Жолнович, передает РБК-Украина со ссылкой на ее интервью "Интерфакс-Украина".
Чиновник отметила, что идея заключается в "отвязке" реального прожиточного минимума "от отягощенных факторов, которые на сегодняшний день не позволяют его реально увеличивать".
Она также уточнила, что по данным министерства, реальная прожиточная минималка сейчас составляет более 6 тысяч гривен.
Для этого в ведомстве хотят "просто переформатировать нашу помощь по бедности таким образом, чтобы это не было привязано к этому прожиточному минимуму, а наоборот, к определенному базовому доходу семьи, который мы гарантируем на каждого члена семьи".
Глава Минсоцполитики также объяснила, как приблизительно будет выглядеть подобная помощь.
"Базовая величина для первого члена семьи составляет 100% и равна, скажем, тем же 6 тысячас гривен, потому что если он или она живут сами, то должны тратить средства на все базовые нужды", - говорит чиновник.
Если в семье три члена (отец, мать и ребенок), то, продолжила Жолнович, первый "должен точно иметь 100%, второму мы посчитаем 70%, если это ребенок, то это, конечно, 100%, потому что на ребенка расходы будут немного больше, если это лицо с инвалидностью, также 100%, если это лицо пенсионного возраста, но у него низкая пенсия, это также 100%".
Таким образом, добавляет министр, в зависимости от категории гражданину будут считать 100% или 70% базового дохода.
"Тогда составляем все, что эти люди получают, и смотрим, получается ли такой базовый доход на каждого. Если не получается, разницу покрываем этой унифицированной социальной помощью", - добавила она.
Соответствующий проект закона уже прорабатывают в центральных органах исполнительной власти, рассказала Жолнович, а также выразила надежду, что документ скоро будет представлен в Верховной Раде.
"Если бы прошел быстро, то с июля 2024 можно было бы это вводить", - подытожила министр.
Напомним, ранее юрист в комментарии РБК-Украина объяснила, как переселенцам не потерять выплаты, находясь за границей.
Также сообщалось, что согласно прогнозу госстройжета, минимальная зарплата в Украине в следующем году вырастет дважды.
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