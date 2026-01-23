Україна отримає літаки L-39NG Skyfox замість L-159, які не продала Чехія

На тлі відмови Чехії передати Україні легкі бойові літаки L-159 в оборонному секторі обговорюється можлива альтернатива, що може закрити одразу кілька потреб української авіації.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на публікацію Radio Prague.
Відмова Праги не тільки в передачі, а й у продажу літаків L-159 викликала широкий резонанс. Однак виробник Aero Vodochody розглядає варіант запропонувати Україні більш сучасну модель L-39NG Skyfox, яка, незважаючи на позиціонування як навчальна, здатна виконувати і бойові завдання.
Офіційною причиною відмови в поставках L-159 названо їхню обмежену чисельність на озброєнні самої Чехії.
Додатково ситуацію ускладнює той факт, що ці літаки більше не виробляються через відсутність необхідних компонентів, що унеможливлює додаткове замовлення.
Як повідомляє Radio Prague, в Aero Vodochody заявляють, що L-39NG буде дешевшим в експлуатації і зможе використовуватися для підготовки льотного складу, нанесення ударів по наземних цілях і протидії безпілотникам.
Це робить літак потенційною заміною як для бойових завдань, так і для оновлення парку застарілих L-39 Albatros.
У листопаді 2025 року на авіасалоні в Дубаї компанія представила варіант L-39NG у конфігурації легкого винищувача для боротьби з дронами. Літак може оснащуватися 12,7-мм кулеметами і 70-мм ракетами FZ275 LGR з лазерним наведенням, які вважаються європейським аналогом APKWS.
Потенційний контракт передбачає виробництво літаків з нуля, що вимагає часу. Так, Угорщина очікувала поставку перших трьох бортів близько трьох років. Додатковим бар'єром залишається фінансування: для Гани у 2024 році шість літаків обійшлися у 132 млн доларів.
Теоретично оплату могли б узяти на себе європейські партнери або структури ЄС, однак ключовим залишається питання експортного дозволу чеського уряду, який скептично ставиться до військової допомоги Україні.
Нагадуємо, що президент Чехії повідомив про плани найближчим часом передати Україні бойові літаки, призначені для протидії безпілотникам. За його словами, техніку використовуватимуть для перехоплення дронів, які становлять загрозу українській інфраструктурі та цивільним об'єктам.
Зазначимо, що Рада безпеки Чехії 7 січня планувала розглянути подальші перспективи програми, яку реалізують за підтримки західних країн і координує Прага, в рамках якої здійснюється постачання артилерійських боєприпасів для України.