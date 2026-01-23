Україна отримає літаки L-39NG Skyfox замість L-159, які не продала Чехія

Відмова Праги не тільки в передачі, а й у продажу літаків L-159 викликала широкий резонанс. Однак виробник Aero Vodochody розглядає варіант запропонувати Україні більш сучасну модель L-39NG Skyfox, яка, незважаючи на позиціонування як навчальна, здатна виконувати і бойові завдання.

Чому Україна не отримала L-159

Офіційною причиною відмови в поставках L-159 названо їхню обмежену чисельність на озброєнні самої Чехії.

Додатково ситуацію ускладнює той факт, що ці літаки більше не виробляються через відсутність необхідних компонентів, що унеможливлює додаткове замовлення.

L-39NG як можлива альтернатива

Як повідомляє Radio Prague, в Aero Vodochody заявляють, що L-39NG буде дешевшим в експлуатації і зможе використовуватися для підготовки льотного складу, нанесення ударів по наземних цілях і протидії безпілотникам.

Це робить літак потенційною заміною як для бойових завдань, так і для оновлення парку застарілих L-39 Albatros.

Можливості протидії БПЛА

У листопаді 2025 року на авіасалоні в Дубаї компанія представила варіант L-39NG у конфігурації легкого винищувача для боротьби з дронами. Літак може оснащуватися 12,7-мм кулеметами і 70-мм ракетами FZ275 LGR з лазерним наведенням, які вважаються європейським аналогом APKWS.

Фінансові та політичні обмеження

Потенційний контракт передбачає виробництво літаків з нуля, що вимагає часу. Так, Угорщина очікувала поставку перших трьох бортів близько трьох років. Додатковим бар'єром залишається фінансування: для Гани у 2024 році шість літаків обійшлися у 132 млн доларів.

Теоретично оплату могли б узяти на себе європейські партнери або структури ЄС, однак ключовим залишається питання експортного дозволу чеського уряду, який скептично ставиться до військової допомоги Україні.