В Україні хочуть встановити День Біблії: чому вибрали 31 жовтня

В Україні пропонують щороку відзначати День Біблії 31 жовтня. Цей день не буде вихідним. Відповідну ініціативу передбачає проєкт постанови Верховної Ради.

Про це пише РБК-Україна із посиланням на проєкт Поставнови 16166 .

Чому вибрали 31 жовтня

Автори проєкту пропонують відзначати День Біблії 31 жовтня, оскільки цього дня 1903 року видали повний переклад Біблії сучасною українською літературною мовою. Над ним працювали Пантелеймон Куліш, Іван Нечуй-Левицький та Іван Пулюй.

Ініціатори вважають, що запровадження пам’ятної дати допоможе популяризувати українську мову, історію книговидання та культурну спадщину. Також вони очікують, що День Біблії приверне увагу молоді до історії релігії та літератури.

Чи буде вихідний

Автори окремо зазначають, що День Біблії не передбачатиме додаткового вихідного. Тому підприємства та установи зможуть працювати у звичайному режимі.

У разі ухвалення постанови тематичні заходи до цієї дати зможуть проводити в закладах освіти, музеях і бібліотеках.

Поки йдеться про проєкт постанови, а не про вже запроваджене свято.