В Україні хочуть виробляти європейські механізовані машини для розмінування

Зазначається, що мова йде про машини MV-10, Bozena-4, Bozena-5, які вже найбільш ефективно зарекомендували себе під час робіт з очищення деокупованих територій від вибухонебезпечних предметів.

Україна вироблятиме свої машини для розмінування

Шуварський уточнив, що паралельно з цим Міноборони разом з Мінекономіки проводять сертифікацію вітчизняних зразків машин механізованого розмінування, які будуть виготовлятися на українських підприємствах.

"На даний час це все ще знаходиться в процесі. Наразі є багато [українських] виробників, які пробують виготовити машини механізованого розмінування, але вони не відповідають вимогам безпеки, що призводить до порушення правил безпеки і жертв серед цивільного населення", - зазначив Шуварський.

Заступник начальника Головного управління протимінної діяльності пояснив, що наразі першочергова потреба операторів протимінної діяльності оцінюється в 64 машини, при тому, що на разі експлуатується лише понад 20 механізованих комплексів.

Розмінування України

Через російське вторгнення в Україну та активні бойові дії наша країна забруднена вибухонебезпечними предметами. Деякі аналітики називають Україну найбільш замінованою країною у світі.

Тому Україна започатковує нову державну політику з гуманітарного розмінування, а також закликає інші країни допомогти у цій сфері.

Міністр внутрішніх справ Ігор Клименко в інтерв'ю РБК-Україна розповів про пріоритетні ділянки для розмінування. За його словами, йдеться в першу чергу про траси під лініями електропередач та полів.

Підрозділи з розмінування Державної спеціальної служби транспорту у період з 11 по 16 вересня виявили та знешкодили на території України 1718 вибухонебезпечних предметів.