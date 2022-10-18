В Україні хочуть удосконалити програму інвестиційних нянь: що відомо

Про це заявив прем'єр-міністр України Денис Шмигаль, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його виступ .

"Попри війну, у нас одразу сім заявок від великих інвесторів, які зараз готові вкладати кошти, створювати нові робочі місця та експортні надходження. Ми пропонуємо, щоб тепер преференції цього закону стосувалися проектів не від 20 млн євро, а від 12 млн євро" , - Заявив Шмигаль.

Він також зазначив, що буде розширено сфери, в яких можна реалізувати відповідні проекти. Зокрема, виробництво енергоефективних будівельних матеріалів, кліматичного обладнання, систем опалення та кондиціювання та гарячого водопостачання. Такі зміни сприятимуть тому, що бізнес інвестуватиме сотні мільйонів доларів у важливі проекти нашої економіки та країни.